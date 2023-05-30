Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanı dördüz doğurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 4 aslan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde ağırlanıyordu.
2 dişi, 2 erkek olan aslanlardan biri dördüz doğurdu.
Müjdeyi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.
Anketle isim verildi
Normal şartlarda en fazla 2 aslan doğumunun yaygın olduğunu ifade eden Şahin, hayvanlara çok iyi bakıldığını söyledi.
Şahin, 4 yavru aslanın dünyaya geldiğini ve anketle bunlara isim vereceklerini ifade etti.
Başkan Şahin, şunları söyledi:
"Biz onları kebap, lahmacun, baklavayla besliyoruz"
Sudan’dan gelen aslanlarımızın isimlerini de Cumhurbaşkanımız vermişti; ‘Sudan’, ‘Nil’, ‘Sultan’ ve ‘Sevaki’… Anne ‘Sultan’ ve baba ‘Sudan’dan bebeklerimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın aslanlarını çok kişi görmeye geldi. İnşallah bu yavrular için daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Genelde hayvanlar mutlu olduklarında doğurganlık oranları artıyor. Biz de burada çok mutlu bir ortam sağlayınca işte böyle dördüzler dünyaya geliyor. Biz onları kebap, lahmacun, baklavayla besliyoruz. Şu anda hayvanat bahçemizde 350 türümüzden 7 bin 500 tane canlı buluyor.
"Ziyaretçi sayısını 10-15 milyona çıkartmak istiyoruz"
Hayvanat bahçesinin milyonlarca ziyaretçisi olduğunu hatırlatan Şahin, “Burası dünyanın sayılı doğal yaşam merkezlerinden biri… Burada bir aslanın tüm ihtiyaçları temin ediliyor. Bu yıl hayvanat bahçemize 5 milyon ziyaretçi geldi. Biz bu ziyaretçi sayısını 10-15 milyona çıkartmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
"Öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz"
Doğal Hayatı koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise şöyle konuştu:
4 yıl önce 4 aslan, bize emanet edilmişti. Bu aslanlar geldiğinde 2,5 aylıklardı. 4 yıldan beri buradalar. Normalde aslanlar bir veya iki yavru doğuruyor. Burada çok iyi beslendikleri için dördüz yavru doğurdular. Bu bizi çok mutlu etti. Annesi dördüne de bakıyor. Bunlar da 2 dişi 2 erkek olarak dünyaya geldi. İnşallah öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz.