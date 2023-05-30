Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanı dördüz doğurdu Sudan Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ve Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan 4 aslandan biri dördüz doğurdu. 4 yavru aslana anketle isim verilecek.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 4 aslan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde ağırlanıyordu.

2 dişi, 2 erkek olan aslanlardan biri dördüz doğurdu.

Müjdeyi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

Anketle isim verildi

Normal şartlarda en fazla 2 aslan doğumunun yaygın olduğunu ifade eden Şahin, hayvanlara çok iyi bakıldığını söyledi.

Şahin, 4 yavru aslanın dünyaya geldiğini ve anketle bunlara isim vereceklerini ifade etti.

Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Biz onları kebap, lahmacun, baklavayla besliyoruz"

Sudan’dan gelen aslanlarımızın isimlerini de Cumhurbaşkanımız vermişti; ‘Sudan’, ‘Nil’, ‘Sultan’ ve ‘Sevaki’… Anne ‘Sultan’ ve baba ‘Sudan’dan bebeklerimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın aslanlarını çok kişi görmeye geldi. İnşallah bu yavrular için daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Genelde hayvanlar mutlu olduklarında doğurganlık oranları artıyor. Biz de burada çok mutlu bir ortam sağlayınca işte böyle dördüzler dünyaya geliyor. Biz onları kebap, lahmacun, baklavayla besliyoruz. Şu anda hayvanat bahçemizde 350 türümüzden 7 bin 500 tane canlı buluyor.

"Ziyaretçi sayısını 10-15 milyona çıkartmak istiyoruz"

Hayvanat bahçesinin milyonlarca ziyaretçisi olduğunu hatırlatan Şahin, “Burası dünyanın sayılı doğal yaşam merkezlerinden biri… Burada bir aslanın tüm ihtiyaçları temin ediliyor. Bu yıl hayvanat bahçemize 5 milyon ziyaretçi geldi. Biz bu ziyaretçi sayısını 10-15 milyona çıkartmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"Öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz"

Doğal Hayatı koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise şöyle konuştu: