CZN Burak, yaşlı kadının evini yeniledi CZN Burak'ın evini yenilediği Fatma Teyze, gözyaşlarını tutamadı.

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Sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan iş insanı Burak Özdemir, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

Sosyal medyada çektiği videolar ile dünya çapında bir fenomene dönüşen Özdemir, bu kez ihtiyaç sahibi yaşlı bir kadının evini tepeden tırnağa yeniledi.

Evin tadilatını baştan sonra yapan CZN, tadilat işlemlerinin ardından evin eşyalarını da baştan aşağıya tamamladı.

"Evi yenilendi, gözyaşlarını tutamadı"

Biten işlerin ardından değişimi gören ev sahibi Fatma Teyze gözyaşlarını tutamadı.

Değişim sürecini Instagram hesabından paylaşan Özdemir'in o paylaşımı yine binlerce beğeni aldı.

Özdemir paylaşımını, "Fatma Teyze'yi ziyarete geldik, yeni evini hazırladık. Ailesi ile beraber güzel günler diliyorum. En güzel bağ sevgidir." notuyla yaptı.