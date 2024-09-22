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Denizli'de dallarında meyvesi olan ağaç tekrar çiçek açtı

Denizli'de dallarında meyvesi olan ağaç tekrar çiçek açtı Elma ağacının eylül ayında çiçek açması ve dallarında hala meyve olması, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.