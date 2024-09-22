Denizli'de dallarında meyvesi olan ağaç tekrar çiçek açtı

İHA
Denizli’nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından Mehmet Sinan Günay isimli vatandaşın evinin bahçesindeki elma ağacı, tekrar çiçek açtı.
Eylül ayında ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.
"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"
Ağacın Eylül ayında tekrar çiçek açtığını gören Mehmet Sinan Günay , “Bu mevsimde elma ağacının çiçek açtığını ilk defa gördüm.
Dallarında meyveleri varken tekrar çiçek açtı. Normalde bu aylarda elmaların hasat dönemi başlar. Bu durum karşısında çok şaşırdık” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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