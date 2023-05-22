Denizli'de dededen toruna kadayıf mesaisi: Beş yıldır aynı tepside pişiyor! Denizli'de dededen toruna kadar giden ata mesleğinde, beş nesil aynı tepside kadayıf pişiriyor. Paket kadayıflara rağmen taze çıktığı için müşterisi eksik olmayan dükkan sahibi, "Paket kadayıf alternatifi olsa da damak tadını bilen müşterimiz bize gelir taze taze alır gider" dedi.

Dedelerinden babalarından kalan meslekleri yaşatanların sayısı, günümüzde az da olsa var.

Bunlardan birisi de Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşıyor. Şerife Tombakkaya isimli bir vatandaş, babasından sona kadayıf yapmak için tepsinin başına geçti.

Tam beş nesildir dükkanda bulunan tepside kadayıf pişirilirken, ata mesleğine son eli genç girişimci Şerife Tombakkaya atmış oldu.

Babasından öğrendiği mesleği sürdüren Tombakkaya, “Kadayıf yapmak dede mesleğimiz, dedem dedesinden öğrenmiş, oğlu ve torununa öğretmiş, biz de babamızdan öğrenip ata mesleğini yaşatmaya çalışıyoruz.

20 yıla yakın Uşak’ta kadayıf yaptık. Sonra iş yerini ben devraldım. Babam Çivril’e gelince Çivril’de günlük çiğ kadayıf yapan yer olmadığını gördük, ben de iş yerimi Çivril’e taşıdım.” dedi.

"Biz hem mesleği hem de geleneği yaşatmaya çalışıyoruz"

Kadayıf yapmanın unutulan bir meslek olduğuna dikkat çeken Tombakkaya, “Her geleneksel meslek gibi bu meslek de unutuluyor. Artık çok fazla elde taze kadayıf yapan kalmadı. Şimdi her şey fabrikasyon. Biz mesleği ve geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Kışın her gün yazın ise haftada iki gün kadayıf döküyoruz.

Ben ve kardeşim mesleği babamızdan öğrendik, ustamız babam. Genelde kadayıfı kardeşim döker babam kontrole gelir ben satışını yaparım. Günlük ve taze olduğu için müşterimiz eksik olmaz. Paket kadayıf alternatifi olsa da damak tadını bilen müşterimiz bize gelir taze taze alır gider.” dedi.

"Taze ve günlük olduğu için tercih ediliyor"

Kadayıfın Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şerife Tombakkaya, “Kadayıf Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden, çok farklı şekillerde sofrada yerini her zaman alır. Onun için tercih edilen bir ürün. Taze ve günlük olması tercih edilmesinde önemli bir etken. Kadayıf unu ve karışımı özeldir. Elde yapılan kadayıfın tadı ve aroması fabrikada yapılanlardan farklı olur.

Kullandığımız kadayıf tepsisi dede yadigarı. Tepsimiz 300 yıllık. Dedemden kalma. Yenisi zaten yok. Beş nesildir bu tepsi dönüyor ve kadayıf pişiriyor. Allah nasip eder ömür verirse biz de kardeşimle döndürebildiğimiz kadar döndüreceğiz ve mesleğimizi yaşatacağız.” dedi.