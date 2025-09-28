Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı

Tatlı su kaynaklarıyla bilinen Kahramanmaraş'ta balık üretimi yıllık tonlarca seviyeye ulaşırken, şehirde balık tüketimi de oldukça fazla.

Özellikle yaz aylarında alabalık, sazan ve turna gibi türlere ilgi artarken, kış aylarında hamsi ve diğer deniz balıklarıyla pazar çeşitleniyor.

SEZONUN AÇILMASIYLA BOLLUK GELDİ

Depremde yıkılan balık pazarının yeni yerinde vatandaşlara hizmet verdiğini söyleyen balıkçı esnafı, sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlarda balığın bol olduğunu belirtti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden esnaf, yeni pazar alanının hem hijyen hem de düzen açısından daha uygun hale getirildiğini aktardı.

"BALIKLAR VATANDAŞIN BÜTÇESİNE UYGUN"

Balıkçılar, özellikle bu sezonun bereketli geçtiğini ve fiyatların vatandaşların bütçesine uygun olduğunu vurguladı.

Balığın protein açısından zengin ve sağlıklı bir besin olduğunu hatırlatan esnaf, tüketimin artmasının hem üretici hem de vatandaş için fayda sağladığını dile getirdi.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Şehirde üretilen tatlı su balıkları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ve Asya'ya ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye yapılan ihracat, hem sektör çalışanlarının hem de bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sunuyor.

"BALIKLAR TAZE GELİP HEMEN TÜKENİYOR"

Müşteri Adem Kahraman, "Balık almaya geldim. Esnaflarımızın güzel hizmetleri var. Her türlü balıklar mevcut pazarda tatlı su balığı deniz balığı. Hanım ve ben balık tüketiyoruz" diye konuştu.

Müşteri Erol Ardıbatan, "Haftada en az bir iki kez balık tüketiyoruz. Deniz şehrinden geliyorum ve oranın verdiği alışkanlık var. Burası deniz kenarı değil ama balıklar taze gelip hemen tükeniyor bu çok dikkatimi çekti" dedi.

"54 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR"

Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, ise şu ifadeleri kullandı: