Depremzede kadınların tandır başında zorlu mesaisi Hatay'da depremzede kadınlar, tandır başında ter dökerek kazandıkları parayla aile ekonomisine katkı sağlıyor. Çalışma şartlarının zor olduğunu söyleyen kadınlar, "Hatay şartlarında iş bulabildiğimiz için mutluyuz. En azından kazandığımızla çocuklarımızın karnını doyurabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyor.

Antakya ilçesinde yaşayan bazı kadınlar, tandır ekmeği ve çeşitli ürünler üreten iş yerinde çalışarak para kazanıyor.

Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Antakya’da; tandır başında mesai yapan kadınlar, ter dökerek zor anlar yaşıyor.

"Sıcak hava bizi sarsıyor"

Sıcak havanın kendilerini sarstığını dile getiren Zeliha Vural, "Hava çok sıcak, ekmek yapıyoruz. Halkımıza veriyoruz, halkımızı memnun etmek için. Zor ama ne yapalım zor-kolay çalışıyoruz. Alevler çok, güneşin sıcağı, ateşin sıcağı. Sıcak hava bizi biraz sarsıyor ama ne yapalım." dedi.

"Hatay şartlarında iş bulabildiğimiz için mutluyuz"

Hissedilen hava sıcaklığının tandır başında daha yüksek olduğuna dikkat çeken Gülsüm Vural ise "Hava şu anda çok sıcak. Ekstradan bir de tandırın başında olduğumuz için hissedilen sıcaklık 10 derece daha yüksek.

Zor oluyor ama Hatay şartlarında iş bulabildiğimiz için en azından mutluyuz. En azından kazandığımızla çocuklarımızın karnını doyurabiliyoruz" şeklinde konuştu.