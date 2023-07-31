Devasa büyüklükteki güneş patlamalarının ilki görüntülendi Güneş yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından bilim adamlarının 6 ay ile 1 yıl süre tanıdığı, gerçekleştiğinde iletişimi kesebilecek büyüklükteki patlamanın ilki geçtiğimiz gün yaşandı. Dünyanın 20 katı büyüklüğündeki o patlama görüntülenirken, uzmanlar bu patlamanın dünyaya ulaşmayacağı görüşünde…

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İHA

Güneş patlamalarının ilki geçtiğimiz gün yaşandı.

20 dünya büyüklüğündeki patlama, dünyadan da görüldü.

Bu patlamanın radyo iletişiminde neden olduğu kesintiler yaklaşık 30 dakika sürdü.

Ucuz atlatıldı

Ancak uzmanlar yine de "ucuz atlatıldığı" görüşünde.

Zira patlamanın ardından güneşten uzaklaşan ateşli döngü, dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek genişlikteydi.

Ancak bu gerçekleşmedi.

En şiddetlileri arasında yer alıyor

Nedeni ise ateş çemberinin dünyanın ters istikamete doğru yol almasıydı.

Temmuz ayındaki diğer bir kaç önemli patlama gibi bu patlamanın da dünyaya ulaşmayacağı bildirildi.

X sınıfı olarak nitelendirilen patlama, en şiddetli güneş patlamalarının olduğu kategoride yer alıyor.

Enkaz bulutu...

Güneşte yaşanan dev patlama amatör olarak astro foto ile ilgilenen Edirneli bir öğretmen tarafından da görüntülendi.

Güneş patlamasının daha önce görülmemiş bir enkaz bulutu ürettiği belirlendi.

Her gün düzenli olarak saat 18.30 ile 19.00 arasında düzenli olarak günlük güneş kayıtları alan Adnan Tunca, şu bilgileri paylaştı:

"Olağanüstü ya da sıra dışı bir patlama"