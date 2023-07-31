Güneş patlamalarının ilki geçtiğimiz gün yaşandı.
20 dünya büyüklüğündeki patlama, dünyadan da görüldü.
Bu patlamanın radyo iletişiminde neden olduğu kesintiler yaklaşık 30 dakika sürdü.
Ucuz atlatıldı
Ancak uzmanlar yine de "ucuz atlatıldığı" görüşünde.
Zira patlamanın ardından güneşten uzaklaşan ateşli döngü, dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek genişlikteydi.
Ancak bu gerçekleşmedi.
En şiddetlileri arasında yer alıyor
Nedeni ise ateş çemberinin dünyanın ters istikamete doğru yol almasıydı.
Temmuz ayındaki diğer bir kaç önemli patlama gibi bu patlamanın da dünyaya ulaşmayacağı bildirildi.
X sınıfı olarak nitelendirilen patlama, en şiddetli güneş patlamalarının olduğu kategoride yer alıyor.
Enkaz bulutu...
Güneşte yaşanan dev patlama amatör olarak astro foto ile ilgilenen Edirneli bir öğretmen tarafından da görüntülendi.
Güneş patlamasının daha önce görülmemiş bir enkaz bulutu ürettiği belirlendi.
Her gün düzenli olarak saat 18.30 ile 19.00 arasında düzenli olarak günlük güneş kayıtları alan Adnan Tunca, şu bilgileri paylaştı:
"Olağanüstü ya da sıra dışı bir patlama"
Teleskopla çekim yapmaya başladım. Halpha filtreyi devreye sokmadan bir kayıt almak istedim. Normalde filtre ile sıkıştırmadan güneş ayrıntıları görülmemekte ancak bu şekilde çekim yapacağım sırada bir patlama gördüm. Güneşte her gün patlama oluyor ancak bu seferki patlama çok hızlı ve çok uzağa doğru oldu. Ardından yeni bir şekil aldı. Ben ilk defa bu şekilde bir patlama gördüm, bu yüzden olağanüstü ya da sıra dışı bir patlama diyebiliriz.