Din görevlileri uyardı: Kilo için tutulan oruç ibadet sayılmaz Din görevlileri, yaz aylarına girerken moda ya da diyet amacıyla tutulan oruçların ibadet olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İHA

Hazreti Davut’tan günümüze kadar ulaşan ve bir gün oruç tutup bir gün ara verilerek yapılan "Davut Orucu", günümüzde özellikle yaz aylarının gelmesiyle zayıflamak isteyenler arasında popüler hale geldi.

Davut Peygamber’in geçmiş günahlardan arınmak ve manevi güçlenme amacıyla düzenli olarak uyguladığı bu oruç, İslamiyet’te de önemli bir yere sahiptir.

"Sağlık amacıyla yapılan aç kalmak, ibadet olmaz"

Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, moda veya sağlık amacıyla yapılan aç kalmanın kişisel bir tercih olduğunu ve dini inançlar çerçevesinde tutulan oruçlardan farklı olduğunu vurguladı. Bölükbaşı,

İslam’da çok önemli bir esas vardır. Peygamberimiz der ki ‘Ameller niyetlere göredir.’ İnsan başka bir amacı güderek bir gün aç kalıp bir gün tok olabilir; buna bizler oruç diyemeyiz

dedi.

"Müminin niyeti, amelinden daha önceli ve önemlidir"

Davud orucunun hadis kitaplarında ‘Savm-ı Davud’ Arapça tanımlaması ile geçtiğini ifade eden Bölükbaşı, şunları söyledi:

Hazreti Davud, hayatında oruca çok düşkün ibadetiyle öne çıkmış bir peygamber. Kaynaklarımızda sahih olarak geçiyor. Bu oruç farz orucunun dışında bir ibadet. Ramazan orucu, ruh ve beden sağlığı yerinde olan, yetişkinliğe girmiş her Müslümana farz. Davud orucu, Peygamber Efendimizin hadis kaynaklarında geçiyor, bunda hiçbir sıkıntı yok. Nafile bir oruç olduğundan dolayı hiçbir mecburiyeti yok. Çok fazla oruç tutmak isteyenlere böyle bir alternatiflik sunulmuş; dileyen tutar, dileyen tutmaz. Davut orucu ramazan orucu dışındaki en değerli oruç olarak biliniyor. Örneğin bazı insanlar namaz ibadetini fizik kültür gibi değerlendirip öyle yapabilirler ama İslam’da çok önemli bir esas vardır. Peygamberimiz der ki ‘Ameller niyetlere göredir.’ Başka bir hadiste ise ‘Müminin niyeti amelinden daha önceli ve önemlidir.’ Kişi oruç tutmak için değil de zayıflamak ve vücudunu zinde tutmak için böyle bir şeye başvurursa niyeti kesinlikle oruç tutma ibadeti olmadığı için oruç namına bir şey elde edemez.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)