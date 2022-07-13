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    Diyarbakır anneleri, çocuklarından teslim olmalarını istedi

    Evlatlarına seslenen anneler, "Gelin, devlete teslim olun" çağrısında bulundu.
    • 13.07.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 17:18
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    Diyarbakır anneleri, çocuklarından teslim olmalarını istedi

    Diyarbakır annelerinin, evlatları için başlattığı oturma eylemi aralıksız devam ediyor.

    Evlatlarının yolunu gözleyen ve çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, 3 Eylül 2019'da başladıkları eylemlerini HDP il binası önünde gerçekleştiriyor.

    Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, eylemin 1045'inci gününde oğlu Özgür'e kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdürdüğünü söyledi.

    "Allah rızası için çık gel artık"

    Yıllardır oğluna hasret kaldığını belirten Ödümlü, "Allah rızası için çık gel artık. Orası senin yerin değil. Artık yeter. 9 yıldır seni kandırdılar, kaç gel devlete teslim ol." dedi.

    AA'nın haberine göre, Anne Aynur Panay da oğlu için İstanbul'dan gelerek eyleme katıldığını söyledi. Evladına kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü dile getiren Panay, şöyle konuştu:

    "Çocuğumu 20 bayramdır göremiyorum"

    "Oğlum için buradayım. HDP oğlumu kaçırıp, PKK'ya teslim etmiş. 10 yıldır oğluma hasretim. Evladımı çok özledim. Çocuğumu 20 bayramdır göremiyorum. 10 yıldır oğlumun sesini dahi duymadım. Oğlum senin yerin orası değil. Gel teslim ol."

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