Diyarbakır'a gelen turistler, tarihi dokuya hayran kalıyor Diyarbakır, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ederken, şehri gezen turistler ise gördükleri tarihi dokuya hayran kaldıklarını belirtti.

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İHA

Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Almanya'dan gelen Şengül Kapıkaya, Diyarbakır'ın tarih kokan atmosferinden ve bakır çarşısından çok etkilendiğini belirtti.

Kapıkaya, “Gerçekten çok güzel bir yer. Almanya'dan burası için geldim. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin... Tarih kokuyor. Tarihi, kültürü çok güzel.” dedi.

"BURAYA GELMEK ETKİLEYİCİ"

Mersin'den gelen Ayla Uçar ise Diyarbakır'a ikinci kez geldiğini ve şehrin tarihi dokusunun, müzelerinin ve yazarların yaşadığı evlerin ne kadar etkileyici olduğunu vurguladı. Uçar, “Diyarbakır'daki tarihi doku çok etkileyici. Surların olması, insanların yaşanmışlıkları... Burada gelip müzeleri, Ahmet Arif'in yaşadığı evleri görmek çok etkileyici.” diye konuştu.

Antalya'dan gelen Bilgin Doğan ise arkadaşlarıyla kamp yaparak şehri keşfettiğini ve Diyarbakır'ın modern yapısını, insanların misafirperverliğini çok beğendiğini söyledi. Doğan, “Diyarbakır ile Antalya arasında hiçbir fark yok. Çok modern bir şehir, insanların giyinişleri ve yaklaşımları gayet iyi. Güzel bir şehir, çok beğendim.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)