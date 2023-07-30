Diyarbakır'da 46 derecede ikinci el araç pazarlığı Kentte sıcak havalar devam ederken ikinci el oto pazarında 46 derece altında hem fiyatlar, hem de sıcaklık alıcı ve satıcıyı terletti.

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İHA

Kavurucu sıcaklar tüm yurdu etkisi altına aldı...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava durumu vatandaşa zor anlar yaşatıyor.

Sıcak havalardan etkilenen kentlerin başında ise Diyarbakır geliyor.

Araç termometresi 46 dereceyi gösterirken ikinci el oto pazarına gelen bazı alıcı ve satıcılar şemsiye ve şapka ile sıcaklardan korunmaya çalıştı.

Hem sıcak hem fiyatlar yüksek

Hem sıcaklık, hem de fiyatlar vatandaşı terletti.

Pazara gelen müşterilerden Şaban Şen, sabah saatlerinde geldiğini, yüksek sıcakta şemsiye ile gezdiğini söyledi.

"Pazarlıkta olunca daha da terliyoruz"

Araç bakıp almaya da çalıştığını belirten Şen, “Düşündüğüm fiyatların üstünde fiyatlar var. Yüksek sıcaklık, pazarlıkta olunca daha da terliyoruz. Gördüğünüz gibi şemsiye ile idare etmeye çalışıyoruz. Elimde de buz. Başka çare yok” dedi.

"Durduğumuz yerde ter içinde kalıyoruz"

Müşterilerden Yusuf Balcı ise araba almaya geldiğini ifade ederek, “Diyarbakır sıcağında durduğumuz yerde ter içinde kalıyoruz. Hem hava sıcak, hem de pazarlık sıkı. Saat 06.30’dan beri buradayız. Hava gittikçe sıcak oluyor” şeklinde konuştu.