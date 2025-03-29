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İHA

Fırınlarda bayram çöreği mesaisi sürüyor.

Bayram öncesi Diyarbakır'ın mahallelerinde, evlerde hazırlanan çörek hamurları, fırınlara ulaştırılıyor.

Özellikle odun ateşinde pişirilen çörekler, kendine has lezzeti ve mis gibi kokusuyla bayram sofralarını süslüyor.

Fırıncılar, bayram öncesi artan talebi karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor.

SOKAKLARDA ÇÖREK KOKUSU HAKİM

Diyarbakırlılar için bayramın en önemli geleneklerinden biri olan çörek pişirme, ailelerin bir araya gelmesine de vesile oluyor.

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Diyarbakır'ın sokaklarını saran çörek kokusu, bayram coşkusunu şimdiden hissettiriyor.

"ODUN ATEŞİNDE DAHA GÜZE PİŞİYOR"

Fırın işleten Ali Baran, çöreklerin odun ateşinde daha güzel piştiğini belirterek her yıl bu şekilde yoğunluk olduğunu söyledi.

Baran, ayrıca vatandaşları ekmek stoklamak için uyararak, "Bayramın 3 günü kapalıyız" dedi.

Baran, çörek pişirme ücretinin de 5 Türk lirası olduğunu söyledi.

"ÇÖREKLERİMİZİ HER YIL FIRINA GETİRİYORUZ"

Vatandaşlardan Mehmet Azad Kaya, her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel olarak çörekleri fırına getirip pişirdiklerini söyledi.

Kaya, "Çünkü meşe odununda çörekler daha güzel pişiyor o yüzden her sene gelenek haline getirmişiz. Çöreklerimizi her yıl fırına getiriyoruz" diye konuştu.