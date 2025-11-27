Diyarbakır'da kırmızı ışık ihlaline garip savunma: Öğretmenim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki cadde, sokak, bulvar ve şehirlerarası yollarda denetimler gerçekleştirildi.

Dron destekli denetimlerde, çok sayıda sürücünün kırmızı ışık ihlali kayıt altına alınarak ceza kesildi.

Kontrol noktalarında bazı sürücüler, işlem yapılan cezayı kamera şakası sandı.

Bir sürücü ise ihlal bahanesi olarak mesleğini öne sürdü.

KIRMIZIDA GEÇTİM ÇÜNKÜ ÖĞRETMENİM

Öğretmen olduğunu söyleyen şahıs ceza kesilmesine tepki gösterip derse yetişme mazereti olduğunu söyledi.

Polisleri hayli zorlayan şahıs cezayı ödemeyeceğini belirtti.

Ceza yiyen bir veli ise çocuğunu okuldan alma savunmasında bulundu. Kimi sürücüler de denetimleri görüntüleyen habercilere tepki gösterdi.