Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu minibüsünde çiftetelli oynadılar

DHA
Diyarbakır'da vatandaşların eğlencesi görenleri gülümsetti.
Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi’nde seyreden sürücüler, karşılaştıkları manzara ile hayrete düştü.
MİNİBÜSTE ÇİFTETELLİ OYNADILAR
Hareket halindeki şehir içi yolcu minibüsünde 2 yolcu çiftetelli oynarken, oturan bazı kişiler ise alkışlarla onlara destek oldu.
Minibüs bir süre sonra gözden kayboldu.
O ANLAR KAMERADA
O anlar çevredeki sürücüler tarafından kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış