Diyarbakır’da YKS öncesi türbe ve camilerde yoğunluk Hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti.

İHA

Sınav maratonu başlıyor.

Yarın milyonlarca aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökecek.

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan gençler, geri sayıma başladı.

Sınava girecek gençler ve aileleri her sınav öncesinde olduğu gibi bu yıl da bir önceki gün soluğu türbe ve camilerde aldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da tablo aynıydı.

Dua edip Kur'an okudular

Öğrenciler, sınava sayılı saatler kala aileleri ile birlikte Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti. Öğrenciler, Yasin-i Şerif okuyarak sınavlarının iyi geçmesi için dua etti.

"Sınav öncesi dua etmeye geldik”

Sınava girecek öğrencilerden Barış Toprak, yıl boyunca çalıştığını ifade ederek, “Hayırlısıyla inşallah bir yer kazanacağız. Cumartesi ve Pazar günü Temel Yeterlilik Testleri (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına gireceğiz. Sınav öncesi dua etmeye geldik” dedi.

"Dua etmeye çalıştık”

Üniversite adayı Hüseyin Salık, ise sınav öncesi Hazreti Süleyman’a gelmeyi düşündüklerini belirterek, “Yarın TYT sınavı var. Herkese başarılar diliyorum. Dua etmeye çalıştık” ifadelerinde bulundu.