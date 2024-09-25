Doğalgaz faturasından tasarruf etmek için ipuçları Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bu yılın doğalgaz faturalarının nasıl geleceği merak konusu. Hal böyleyken sizler için doğalgaz faturasındaki fiyatı düşürecek yöntemleri sıraladık.

Büşra Yıldız

Aşırı sıcakları yaşadığımız yaz ayları sona erdi.

Sonbaharın gelişiyle birlikte havalar serinlemeye başladı.

Yaklaşan kış ayları öncesi ise doğalgaz faturalarının bu yıl ne kadar geleceği merak konusu oldu.

Birçok kullanıcı, doğalgaz kullanımında tasarruf yolları aramaya başladı.

İşte doğalgaz faturanızda iyileştirmeye gitmenize yardımcı olacak ipuçları;

YILLIK BAKIM

Doğalgaz kullanıcılarının, kombiler başta olmak üzere merkezi ısıtma sistemleri, doğalgaz sobaları gibi gaz yakan cihazların tümünde, her yıl düzenli olarak bakımlarını cihazların markalarına ait yetkili servislere yaptırmaları gerekmektedir.

Yıllık bakımlar sayesinde, olası gaz ve elektrik kaçaklarına ve kullanım suyunun kirliliklerine önlem alınabilmektedir.

ISI İZOLASYONU

Kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonlarını uygun bir şekilde yaptırarak ısı kaybının azaltılması, doğalgaz kullanan cihazların kullanımına olan ihtiyacı azaltmaktadır. Dolayısıyla ısınma maliyeti düşmektedir.

TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI

Radyatörlere takılan termostatik radyatör valfleri ile doğalgaz sayesinde temin edilen sıcaklık daha kontrol edilebilir hale getirilir, böylece tam ve kesin bir tasarruf sağlanır.

Binalarda mantolama ile izolasyon yaptırma imkanı olmayan kullanıcılar evlerindeki her bir radyatörün arkasında mutlaka ısı yansıtıcı paneller koyarak maliyeti düşürebilir. Isı yanıltıcı paneller düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle her cebe uygundur.

SICAKLIĞI YÖNETME

Oda sıcaklığında her 1 derece düşürmek yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan 'yoğuşmalı cihaz' olarak nitelendirilen yüksek verimli kombi, kazan gibi ürünlerin sağladığı tasarruf ve verimlilik, doğalgaz tüketimi ve faturalarında yüzde 25-30'a varan fiyat ve enerji tasarrufuna olanak sağlar.

KULLANIM ARALIĞI

Kombiyi sık sık kapatıp açmak, daha fazla yakıt tüketimine ve cihazın ömrünün kısalmasına neden olur.

Bunun yerine, kombiyi sürekli düşük ayarda çalıştırmak daha az yakıt tüketimi sağladığı gibi faturadan da büyük oranda tasarruf edilmesine olanak sağlamaktadır.

CİHAZ SEÇİMİ

Isıtma cihazları satın alırken bina izolasyon durumu, kullanım alanı, katsayısı gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Binanın yapısına uygun alınan ısıtma cihazları hem faturadan tasarruf sağlar hem de maliyeti düşürmektedir.

MENFEZLERİ AÇIK TUTMAK

Kullanım maliyetin düşürmek isteyen kullanıcılar, doğalgaz kullanılan alanlardaki havalandırma menfezlerinin açık olduğundan emin olmalıdır. Menfezlerin açık olması, doğalgazın yanma sürecinin sağlıklı gerçekleşmesini sağlar ve gaz birikimini önler.

Öte yandan açık menfezler, cihazların yeterli oksijen almasını sağladığı gibi doğalgazın daha verimli yanmasına ve daha az yakıt tüketilmesine yardımcı olur.