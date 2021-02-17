Evinde ölü bulunan Doğan Cüceloğlu'nun annesiyle ilgili verdiği röportaj hüzne boğdu.

Geçtiğimiz gün, ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde temizlik çalışanı tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve savcılık ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu Cüceloğlu'nun başının üzerine düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Cüceloğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğarken, bir röportajda annesinin ölümünü anlattığı görüntüler herkes tarafından paylaşıldı.

"ANNEN YOK, KİMSEN YOK"

Cüceloğlu röportajında, "Annem hastalandı ve öldü diyorlar ama, bir şeyler bir şeyler oldu. Ben kelime olarak biliyorum öldü. Yok. Ama hep içimde, 'misafirliğe gitti bir gün sonra gelecek, iki gün sonra gelecek' diye bakıyorum.

3 gün geçti gelmedi, 4 gün geçti gelmedi, 5 gün geçti gelmedi... Ve bir gün dedim ki, 'Ben bir daha annemi göremeyeceğim, annemi bir daha göremeyeceğim.' O zaman ölüm, ölümün o zaman farkına vardım. 'Bir daha göremeyeceğim.' Ve kaçtım mezarının başına gittim ve orada toprağın altında annem.

Ve böyle kalakaldım. 'Annemi bir daha göremeyeceğim, annem öldü.' Eve geldim babama bakıyorum. Diyorum 'inşallah babam ölmez.' Ve o gün bir şey yapmıştım. 'Niye öyle yapıyorsun diye bağırdı. Ben kalakaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermiştim. 'Annen yok, kimsen yok.' " ifadelerini kullanmıştı.

Doğan Cüceloğlu kaybettiği annesi için 'Annen yok, kimsen yok' demişti İZLE

