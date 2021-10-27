Döviz alıp satarken kimlik göstermek zorunlu mu? Sebebi belli oldu...

Döviz alıp satarken kimlik göstermek zorunlu mu? Sebebi belli oldu...

Döviz alım satımı için bürolara giden vatandaşlar, kimlik ibrazı ile karşılaşıyor. Peki dolar ve euro alırken kimlik göstermek zorunlu mu, sebebi nedir? İşte yeni yönetmeliğin detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı.

Döviz bürosuna giden vatandaşlardan nüfus cüzdanı istenmesi kafa karışıklığına neden oldu. İlk kez uygulanan karar sonrası vatandaşlar, döviz alırken kimlik göstermek zorunlu mu oldu merak ediyor.

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DÖVİZ ALIP SATARKEN KİMLİK GÖSTERMEK ZORUNLU MU?

Yeni düzenlemeye göre, döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu oldu.

Düzenlemeye göre döviz büroları müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kayıt etmek zorunda olacak.

İŞTE NEDENİ

Konu hakkında bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Tebliğ ile yapılan değişiklik döviz piyasalarına ilişkin bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır." ifadeleri yer aldı.