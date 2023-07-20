DSÖ: Aşırı sıcaklar sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırıyor Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede etkili olan aşırı sıcakların sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi…

AA

Dünya, sıcak hava dalgasının etkisinin altında…

Birçok şehirde sıcaklığa bağlı yangınlar çıkıyor, ormanlar küle dönüyor, ölümler görülüyor.

Rekorların yaşandığı bu yaz için uzmanlar sık sık uyarıyor.

Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden de kritik bir açıklama geldi.

"Ölüm ve sakatlık" uyarısı

Haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım küredeki birçok ülkenin El Nino ve iklim değişikliğinin etkisiyle aşırı sıcakları tecrübe ettiğine işaret etti.

Ghebreyesus, şöyle konuştu:

İki hafta önce kaydedilen en yüksek sıcaklığı gördük. Aşırı sıcaklar, sonuçlarıyla en az başa çıkabilecek olan yaşlı insanlar, bebekler, çocuklar, yoksullar ve evsizlere en büyük zararı verirken, sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı da artırıyor. Aşırı sıcaklara maruz kalmanın sağlık üzerinde geniş kapsamlı etkileri oluyor. Bu durum önceden var olan hastalıkların yeniden nüksetmesinin yanı sıra ölüm ve sakatlıkla da sonuçlanabiliyor.

'Meteoroloji ile iş birliği'

Ghebreyesus, Dünya Meteoroloji Örgütü ile iş birliği içinde hazırlıkları koordine etmek ve aşırı sıcaklığın sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için ülkelerin Sıcaklık Sağlık Eylem Planlarını desteklediklerini de belirtti.

Koronavirüs sonrası çocuklarda aşılanma

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından koronavirüs sonrası çocuklardaki aşılama oranları hakkındaki raporun yayınlandığını da hatırlatan Ghebreyesus, bazı ülkelerde korona süreci sonrasında aşılama konusunda umut verici toparlanmaların yaşandığını kaydetti.

"Hala boşluklar var"

Ghebreyesus, 2022'de aşı ulaştırılan çocuk sayısının bir önceki yıla göre 4 milyon daha fazla olduğunu anımsatarak “Bu cesaret verici bir haber ancak aşılamada büyük boşluklar sürüyor. Bu konudaki küresel ve bölgesel ortamalar özellikle düşük gelirli ülkelerdeki kalıcı ve ciddi eşitsizlikleri gizliyor. Geçen yıl 20 milyondan fazla çocuk, olması gereken bir veya daha fazla aşıyı olamadı. Neredeyse 15 milyon çocuk ise tüm aşılardan mahrum kaldı.” ifadelerini kullandı.