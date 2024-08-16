Dünyada 4.4 milyon kişi temiz içme suyuna erişemiyor Bir dergi tarafından yapılan çalışamada düşük ve orta gelirli 135 ülkedeki yaklaşık 4,4 milyon kişinin güvenilir içme suyuna erişim sağlayamadığı tespit edildi.

AA

Dünyanın birçok yerinde milyonlarca insan açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

Onlarca ülkede, güvenilir yiyecek ve su bulamadığı için her gün yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybettiği biliniyor.

4.4 MİLYON KİŞİ TEMİZ SUYA ERİŞEMİYOR

Bu konu üzerinde dünya çapında bir araştırma gerçekleştiren Science dergisi, insanların güvenilir suya erişimi kara, hava ve uydu verileri, anketler ve coğrafi modellemelerden faydalanarak değerlendirdi.

Çalışmada, düşük ve orta gelirli 135 ülkedeki yaklaşık 4,4 milyon kişinin güvenilir içme suyuna erişemediği saptandı.

4 YILDA 2 KAT ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Güvenilir içme suyuna erişemeyenlerin sayısının 2020'de 2 milyondan fazla olduğu belirtilen çalışmada, 2024'te bu sayının iki katına çıktığı belirlendi.

Çalışmada, dünya genelindeki mevcut politika ve uygulamaların, yeni su altyapısı inşa edilmesiyle erişilebilirliği artırmaya odaklandığı ancak su hizmetinin suya erişimden "daha fazlası" olduğu vurgulandı.

KIRSAL BÖLGELERE TEMİZ SU SAĞLAMAK 'MALİYETLİ'

Birleşmiş Milletlerin (BM) Su ve Sanitasyon Hakkı Bildirgesi'ne göre su hizmetlerinin ayrımcılık yapılmadan sağlanması, güvenli, yakın mesafede ve ekonomik olması gerektiğine işaret edilen çalışmada, Afrika ve Asya'nın kırsal ve seyrek nüfuslu bölgelerinde bunu sağlamanın "maliyetli ve zorlayıcı" olduğu aktarıldı.

YAĞIŞLAR GÜVENİLİR SUYA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Çalışmada, yüksek sıcaklıklar ve mevsimsel yağışların güvenilir içme suyuna ulaşımı olumsuz etkilediği kaydedilirken yerel su kaynaklarının kirlenmesi veya aşırı kullanılması nedeniyle suyun uzak kaynaklardan şehir merkezine taşınmasının da maliyetleri artırdığı bilgisi verildi.

Çalışmada ayrıca su hizmetleri alanında yapılacak yatırımlarda maliyetin ve eşitsizliklerin göz önüne alınması gerektiğine dikkat çekildi.

BM Genel Kurulu, 28 Temmuz 2010’da Bolivya’nın girişimiyle Su ve Sanitasyon Hakkını kabul etmiş, temiz ve güvenilir içme suyuna ve sanitasyona erişimi insan hakkı olarak tanımıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)