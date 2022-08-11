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- Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!
Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!
- 11.08.2022 - 14:08
- Güncelleme : 11.08.2022 - 14:09
Dünyada 1 milyar dolar üzeri serveti bulunan 2600'den fazla kişi var.Peki bu milyarderlerin nerelerde yaşadığını hiç merak ettiniz mi?
Dünyada yaşayan milyarderlerin yaşadığı bazı şehirler ön plana çıkıyor.İşte dünyada en çok milyarderin yaşadığı o şehirler..
New York / ABD
New York'ta bulunan milyarder sayısı: 106
Toplam: 638.4 milyar dolar
Pekin /Çin
Pekin'de bulunan milyarder sayısı: 83
Toplam: 310 milyar dolar
Hong Kong
Hong Kong'ta bulunan milyarder sayısı: 67
Toplam: 300.7 milyar dolar
Londra / İngiltere
Londra'da bulunan milyarder sayısı: 65
Toplam: 323 milyar dolar
Shanghai / Çin
Shanghai'de bulunan milyarder sayısı: 61
Toplam: 187 milyar dolar
Shenzhen / Çin
Shenzhen'de bulunan milyarder sayısı: 59
Toplam: 286,6 milyar dolar
Moskova / Rusya
Moskova'da bulunan milyarder sayısı: 52
Toplam: 217.5 milyar dolar
Mumbai / Hindistan
Mumbai'de bulunan milyarder sayısı: 51
Toplam: 301.3 milyar dolar
San Francisco / ABD
San Francisco'da bulunan milyarder sayısı: 45
Toplam: 162.3 milyar dolar