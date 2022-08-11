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Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

Dünya genelinde en çok milyarderin yaşadığı şehirler belli oldu.Peki en çok milyarder hangi şehirde yaşıyor? İşte o şehirler..