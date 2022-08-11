Petrol
98.26
0.88%
Euro
18.5535
0.75%
Dolar
17.9642
0.53%
Altın
1.036
0.61%
Borsa
2859
1.04%
Bitcoin
442.157
5.67%
BTXN Coin
7.36
-0.40%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

    Dünya genelinde en çok milyarderin yaşadığı şehirler belli oldu.Peki en çok milyarder hangi şehirde yaşıyor? İşte o şehirler..
    • 11.08.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 14:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

    Dünyada 1 milyar dolar üzeri serveti bulunan 2600'den fazla kişi var.Peki bu milyarderlerin nerelerde yaşadığını hiç merak ettiniz mi?

    Dünyada yaşayan milyarderlerin yaşadığı bazı şehirler ön plana çıkıyor.İşte dünyada en çok milyarderin yaşadığı o şehirler..

    New York / ABD

    New York'ta bulunan milyarder sayısı: 106

    Toplam: 638.4 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #1

    Pekin /Çin

    Pekin'de bulunan milyarder sayısı: 83

    Toplam: 310 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #2

    Hong Kong

    Hong Kong'ta bulunan milyarder sayısı: 67

    Toplam: 300.7 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #3

    Londra / İngiltere

    Londra'da bulunan milyarder sayısı: 65

    Toplam: 323 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #4

    Shanghai / Çin

    Shanghai'de bulunan milyarder sayısı: 61

    Toplam: 187 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #5

    Shenzhen / Çin

    Shenzhen'de bulunan milyarder sayısı: 59

    Toplam: 286,6 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #6

    Moskova / Rusya

    Moskova'da bulunan milyarder sayısı: 52

    Toplam: 217.5 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #7

    Mumbai / Hindistan

    Mumbai'de bulunan milyarder sayısı: 51

    Toplam: 301.3 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #8

    San Francisco / ABD

    San Francisco'da bulunan milyarder sayısı: 45

    Toplam: 162.3 milyar dolar

    Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler! #9

     

     


    İlginizi Çekebilir

    ABD'deki mülklerini sattı
    Dünya

    ABD'deki mülklerini sattı

    Aslı Samat: Erkekler şişman kızlara aşık olmuyor
    Magazin

    Aslı Samat: Erkekler şişman kızlara aşık olmuyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir