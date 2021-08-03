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Dünyanın en büyük spor organizasyonu 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman bitiyor? Olimpiyat ateşi sönmek üzere..

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman bitiyor? Olimpiyat ateşi sönmek üzere..

2020 yılında korona nedeniyle yapılamayan ve bu seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları heyecanlı anlara sahne oluyor. Olimpiyatları takip edenler, "Olimpiyatlar ne zaman bitiyor?" sorusunu araştırıyor.