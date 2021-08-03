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- Dünyanın en büyük spor organizasyonu 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman bitiyor? Olimpiyat ateşi sönmek üzere..
Dünyanın en büyük spor organizasyonu 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman bitiyor? Olimpiyat ateşi sönmek üzere..
2020 yılında korona nedeniyle yapılamayan ve bu seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları heyecanlı anlara sahne oluyor. Olimpiyatları takip edenler, "Olimpiyatlar ne zaman bitiyor?" sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 21:38
- Güncelleme : 03.08.2021 - 21:41
1896 yılından beri gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlar, ikinci kez Tokyo'da yapılıyor.
2020 yılında yaşanan koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertlenen Tokyo Olimpiyatları, yaşanan mücadeleler ile heyecanlı dakikalara sahne oluyor.
Olimpiyatları yakından takip eden vatandaşlar ise "Olimpiyatlar ne zaman bitiyor?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman bitiyor? İşte detaylar..
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2020 Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz tarihinde başladı ve 8 Ağustos tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da sona erecek.
HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tüm heyecanını, Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edebilecek.