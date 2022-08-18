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- Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!
Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!
Dünyanın en ünlü tabloları hangileridir? İşte üzerinden yıllar geçsede popülerliğini asla yitirmeyen dünyanın en ünlü tabloları..
- 18.08.2022 - 15:55
Yıllar önce yapılmasına rağmen bugün hala dünyanın en ünlü tabloları olarak anılan sanat eserlerini sizler için derledik.
Ünlü ressamların bu tabloları tüm dünyada popülerliğini korumaktadır. Milyonlarca sanat sever dünyanın en ünlü bu tablolarını görebilmek için seyahatler gerçekleştiriyor.
İşte dünyanın en meşhur tablolarından bazıları..
İnci Küpeli Kız / 1665 / Johannes Vermeer
Çığlık / 1893 / Edvard Munch
Son Akşam Yemeği / 1498 / Leonardo da Vinci
Mona Lisa / 1503 / Leonardo da Vinci
Yıldızlı Gece / 1889 / Vincent van Gogh
Guernica / 1937 / Pablo Picasso
Belleğin Azmi / 1931 / Salvador Dali