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    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

    Dünyanın en ünlü tabloları hangileridir? İşte üzerinden yıllar geçsede popülerliğini asla yitirmeyen dünyanın en ünlü tabloları..
    • 18.08.2022 - 15:55
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    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

    Yıllar önce yapılmasına rağmen bugün hala dünyanın en ünlü tabloları olarak anılan sanat eserlerini sizler için derledik.

    Ünlü ressamların bu tabloları tüm dünyada popülerliğini korumaktadır. Milyonlarca sanat sever dünyanın en ünlü bu tablolarını görebilmek için seyahatler gerçekleştiriyor.

    İşte dünyanın en meşhur tablolarından bazıları..

    İnci Küpeli Kız / 1665 / Johannes Vermeer

    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları! #1

    Çığlık / 1893 / Edvard Munch

    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları! #2

    Son Akşam Yemeği / 1498 / Leonardo da Vinci

    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları! #3

    Mona Lisa / 1503 / Leonardo da Vinci

    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları! #4

    Yıldızlı Gece / 1889 / Vincent van Gogh

    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları! #5

    Guernica / 1937 / Pablo Picasso

    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları! #6

    Belleğin Azmi / 1931 / Salvador Dali

    Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları! #7


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