Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

Dünyanın en ünlü tabloları hangileridir? İşte üzerinden yıllar geçsede popülerliğini asla yitirmeyen dünyanın en ünlü tabloları..

Yıllar önce yapılmasına rağmen bugün hala dünyanın en ünlü tabloları olarak anılan sanat eserlerini sizler için derledik.

Ünlü ressamların bu tabloları tüm dünyada popülerliğini korumaktadır. Milyonlarca sanat sever dünyanın en ünlü bu tablolarını görebilmek için seyahatler gerçekleştiriyor.

İşte dünyanın en meşhur tablolarından bazıları..

İnci Küpeli Kız / 1665 / Johannes Vermeer

Çığlık / 1893 / Edvard Munch

Son Akşam Yemeği / 1498 / Leonardo da Vinci

Mona Lisa / 1503 / Leonardo da Vinci

Yıldızlı Gece / 1889 / Vincent van Gogh

Guernica / 1937 / Pablo Picasso

Belleğin Azmi / 1931 / Salvador Dali