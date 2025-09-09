Dünyanın en yalnız ülkeleri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

Statista’nın yayımladığı küresel araştırma, çağımızın en sessiz ama en yaygın sorunlarından birini gözler önüne serdi: yalnızlık.

28 ülkeyi kapsayan analizde, yetişkinlerin ortalama yüzde 33,3’ünün yoğun şekilde yalnızlık duygusu yaşadığı belirlendi. Yani dünya genelinde neredeyse her üç kişiden biri kendisini yalnız hissediyor.

Araştırmaya göre, modern yaşamın getirdiği bireyselleşme, dijitalleşmeyle birlikte ilişkilerin yüzeyselleşmesi ve şehir hayatının yarattığı izolasyon, yalnızlık hissini küresel bir sorun haline getirdi.

Uzmanlar, yalnızlığın yalnızca bireysel bir duygu değil, aynı zamanda toplumların sosyal dokusunu zedeleyen bir kriz olduğuna dikkat çekiyor.

Sosyal bilimciler, yalnızlık oranlarının bu denli yüksek çıkmasının, önümüzdeki yıllarda ruh sağlığı politikalarından şehir planlamasına kadar birçok alanda etkili olacağını vurguluyor.

EN YALNIZ ÜLKELER

Yapılan araştırma sonucunda listede yer alan 28 ülke yalnızlık oranlarıyla dikkat çekerken Türkiye’nin listedeki sıralaması şaşırttı. İşte, dünyanın en yalnız ülkeleri…

28. Hollanda – %15

27. Japonya – %16

26. Polonya – %23

25. Rusya – %25

24. İsveç – %25

23. Çin – %26

22. Almanya – %26

21. İspanya – %27

20. Belçika – %28

19. Azerbaycan – %29

18. Avustralya – %30

17. Singapur – %30

16. Amerika – %31

15. Kanada – %31

14. Birleşik Krallık – %34

13. Meksika – %34

12. Arjantin – %35

11. Fransa – %36

10. Peru – %37

9. Şili – %38

8. Güney Kore – %38

7. Malezya – %39

6. Güney Afrika – %40

5. İtalya – %41

4. Suudi Arabistan – %43

3. Hindistan – %43

2. Türkiye – %46

1. Brezilya – %50