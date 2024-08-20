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Dünyanın en yaşlı insanı, İspanya'da 117 yaşında hayata veda etti

Dünyanın en yaşlı insanı, İspanya'da 117 yaşında hayata veda etti Guinness Dünya Rekorları'nca kayıtlı dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Maria Branyas, 117 yaşında hayatını kaybetti.