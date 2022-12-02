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    Düzce Ovası'ndan sis manzaraları

    Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi.
    • 02.12.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:28
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    Düzce Ovası'ndan sis manzaraları

    Dün akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası, Batı Karadeniz'de sis etkili oldu..

    Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan ve denizi andıran sis, eşsiz manzara sundu.

    Binalar sis içinde kaldı

    Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Konuralp bölgesindeki binalar ile cami minarelerinin bir kısmı sis içerisinde kaldı.

    Sis manzaraları

    Bölgenin üzerini kaplayan sis bulutu, drone'la görüntülendi. Öte yandan sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler yolda dikkatli seyrediyor.

    Düzce Ovası ndan sis manzaraları #1

    Düzce Ovası ndan sis manzaraları #2

    Düzce Ovası ndan sis manzaraları #3

    Düzce Ovası ndan sis manzaraları #4

    Düzce Ovası ndan sis manzaraları #5

    Düzce Ovası ndan sis manzaraları #6

    Düzce Ovası ndan sis manzaraları #7


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