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Düzce Ovası'ndan sis manzaraları
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi.
- 02.12.2022 - 10:06
- Güncelleme : 02.12.2022 - 10:28
Dün akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası, Batı Karadeniz'de sis etkili oldu..
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan ve denizi andıran sis, eşsiz manzara sundu.
Binalar sis içinde kaldı
Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Konuralp bölgesindeki binalar ile cami minarelerinin bir kısmı sis içerisinde kaldı.
Sis manzaraları
Bölgenin üzerini kaplayan sis bulutu, drone'la görüntülendi. Öte yandan sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler yolda dikkatli seyrediyor.