Duygusal anlar.... Düzce'de 24 yıl önce Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı Düzce'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için dualar okundu. 24 yıl önce yaşanan felakette hayatını kaybedenler bir kez daha anılırken, duaların ardından ise namaz kılındı.

İHA

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi, üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

Gölcük, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce, Bolu, Yalova olmak üzere birçok ilde yıkımlara neden olan resmi rakamlara göre ise 18 bin insanın hayatını kaybettiği depremin yaraları ise hala sarılmaya çalışılıyor.

Depremde sevdiklerini kaybedenlerin yaraları dinmezken, Düzce Merkez Cami'nde ise mevlid okutuldu.

Öğle namazı öncesi Merkez Cami'nde düzenlenen programda eller, hayatını kaybeden binlerce can için açıldı.

"Deprem öldürmüyor, çürük binalar öldürüyor"

Programda konuşan Düzce Müftüsü Osman Aydın; “Başta 24 yıl önce meydana gelen depremlerde ve yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Okuduğumuz hatmi şerifleri, sureleri ve duaları onların ruhlarına hediye ediyoruz.

Deprem öldürmüyor. Depreme hazırlıksız yakalandığımız zaman, çürük binalarda oturduğumuzda ölüyoruz. Bu deprem ile sağlam bina yapımını da bir kere daha görmüş olduk.” dedi.

Konuşmanın ardından ise depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Program öğle namazı ile sona erdi.