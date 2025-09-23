Düzce'de çöp kamyonunu bekleyen minik Melisa’ya sürpriz hediye

Düzce’nin Darıcı Mahallesi’nde yaşayan 2 yaşındaki Melisa, her gün büyük bir heyecanla evinin penceresinden çöp kamyonunun gelişini izliyordu. Minik kızın bu ilgisi, belediye ekiplerinin de dikkatini çekti.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİNDEN ANLAMLI JEST

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Melisa’nın mutluluğuna ortak olmak için evin önüne geldiklerinde ona oyuncak hediye etti. Küçük kız, sürpriz karşısında büyük sevinç yaşadı.

Melisa’nın ailesi, çocuğa gösterilen bu duyarlı davranıştan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek jestin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.