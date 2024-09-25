Düzce'de göç yolunda yaralanan kızıl şahin, yoluna devam edecek Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde bulunan kızıl şahin, uzmanların özenli bakımı sayesinde sağlığına kavuşuyor ve göç yoluna devam edecek.

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AA & Ensonhaber

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek bölgesinde çalışan karayolları ekipleri, yaklaşık 10 gün önce bitkin halde buldukları kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezine teslim etti. Hayvanın bir ayağında darbeye bağlı ezik ve yumuşak doku travması, ayrıca ağız enfeksiyonu nedeniyle yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle göğüs ile kanat kaslarında erime tespit edildi. Bakım ve tedavi sürecini, veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal üstlendi.

Başlangıçta saldırgan tavırlar sergileyen kızıl şahin, rehabilitasyonun ardından protein takviyesi, serum desteği ve özel egzersizlerle tedavi edildi. Uçuş antrenmanları ve kanat egzersizlerinin tamamlanmasının ardından, doğaya salınarak göç yolculuğuna devam etmesi planlanıyor.

AYAĞI YARALI HALDE BULUNDU

Veteriner hekim Murat Ünlü, yaklaşık 10 gün önce Kaynaşlı'dan gelen telefon ihbarı üzerine yaralı şahini teslim aldıklarını söyledi.

Bakım ve tedaviye hemen başladıklarını aktaran Ünlü, "Yaralı haldeki, bitkin haldeki kuşumuzun ilk tespitlerimizde ayağında travmaya bağlı doku zedelenmesi olduğunu gördük ve tedavisine başladık." dedi.

Veteriner hekim Zeynep Hızal da hayvanın ilk geldiğinde sol bileğinde avlanmasını engelleyecek şekilde doku zedelenmesi olduğu için tedaviye buradan başladıklarını dile getirerek,

Buna bağlı uzun süre beslenememiş, aç kalmış ve uçamamaktaydı. Ayağındaki yarayı tedavi ettik. Bileği kullanabilir hale geldi, pençeleriyle avlanabilecek duruma geldi. En kısa zamanda onu doğayla kavuşturmayı düşünüyoruz.

diye konuştu.

YENİDEN GÖÇ EDEBİLECEK DURUMA GELDİ

Kızıl şahinin göç yoluna devam edebilecek duruma geldiğini belirten Hızal, şunları kaydetti:

Şu anda kendi kendine göç edebilecek, beslenebilecek duruma geldi. Sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Yaklaşık 1 yaşlarında, üreme olduğuna erişmiş. Bu yüzden de daha fazla yaralanmaya açık oluyor bu tarz yetişkin hayvanlar. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları, yırtıcı kuşların göç zamanları oluyor. Kuzeyden güneye doğru göç ettikleri zaman. Aralarında ciddi çekişmeler oluyor av için. Bunun haricinde avlanma esnasında çok sert inişler gerçekleştirebiliyorlar. O dönemde kanat zedelenmesi, bacaklarında, pençelerinde çeşitli kas dokusu zedelenmeleriyle bize geliyorlar. Bu mevsimlerde en yoğun olarak bu tarz zedelenmeler, travmalarla tedavi altına almaktayız hayvanlarımızı.