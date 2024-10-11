AA & Ensonhaber

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaklaşık bir hafta önce Hamidiye Mahallesi'nde bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğine dair bir ihbar aldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, motor kısmında iki kedi yavrusu buldu ve hemen kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarılan yavrular, sağlık kontrolleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde, kedilerin yaklaşık bir aylık olduğu ve annelerinin kayıp olduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan yavrular, rehabilitasyon merkezine bırakılacakken, itfaiye şoförü Hüseyin Gedikli (43) onlara sahiplenmek istediğini belirtti ve yavruları teslim aldı. Gedikli, sevimli kedi yavrularına "Duman" ve "Alev" adını verdi.

Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken kedicikler, Gedikli'nin iş yerinde gündüzleri yanında getirdiği zaman, personelin neşe kaynağı haline geldi.

"MESLEĞİMİ, İNSANLARA VE HAYVANLARA YARDIMI SEVİYORUM"

İtfaiye şoförü Hüseyin Gedikli, evinde hayvan beslediğini belirterek, "Tüm canlılara yardım etmeyi çok seviyorum" dedi.

Üç yıl önce belediye otobüsü şoförlüğünden itfaiyeye geçiş yaptığını anlatan Gedikli, mesleğinin hem insanlara hem de hayvanlara yardım etme tutkusuyla şekillendiğini ifade etti.

Kedi yavrularına sahip çıkmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getiren Gedikli,

Mümkün olduğunca müstakil bir alanda birkaç hayvan barındırıyorum. Onlar bizim canlarımız; kedi ya da köpek olsun, onları terk etmemeye çalışıyorum. Hayvanların sevgiye ihtiyacı var ve hayvan sevgisi bambaşka bir duygu. Onlarla ilgilenmek ve ihtiyaçlarını karşılamak son derece güzel bir deneyim. Sevgi olmadan bu işi yapmanız mümkün değil. Mesleğimiz gereği, hem insanlara hem de hayvanlara yardım etmeyi, onları koruyup barındırmayı seviyoruz

şeklinde konuştu.