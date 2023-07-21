İHA
Dünya sıcaklarla mücadele ediyor...
Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak havalar vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.
Bir diğer yandan da vatandaş mevsim normalleri üzerinde seyreden hava durumu için yeni yöntemler arıyor.
Sıcaktan bunalan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.
Bunun ardından cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Sıcak havayla mücadele
Bisikletli bir vatandaş şapkanın altına yaprak koyarak, birisi de ağaç dalları ve yapraklarını kafasına sararak yoluna devam etti.
Bir başka görüntüde ise ot biçen bir vatandaşın, şemsiyeyi kafasına sabitleyerek çalışma yapması dikkat çekti.