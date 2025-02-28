Düzceli gençler, tarihi camileri Ramazan'a hazırladı

AA & Ensonhaber

Düzce'de sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, Ramazan ayına saygı ve manevi hazırlık çerçevesinde tarihi camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Gürcü Osman ve Çay camileri ile Şeyh Abdulcebbar Nalbantoğlu Türbesi'nin yanı sıra, Akçakoca'daki Orhangazi ve Hemşin camileri ile Kaynaşlı'daki Cuma Camisi, gençlerin titiz çalışmalarıyla baştan sona temizlenip dezenfekte edildi. Süpürge ve bezlerle detaylı bir temizlik yapan gönüllüler, ibadethaneleri Ramazan'a hazır hale getirdi.

"TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI"

Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi ve gönüllü Harun Şeker, bu anlamlı çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ramazan öncesinde gençlik liderlerimizin öncülüğünde tarihi camilerimizi temizliyoruz. Halktan çok güzel geri dönüşler alıyoruz, bu çabamız takdirle karşılanıyor. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir proje. Camilerin büyüklüğüne göre ekiplerimizi oluşturuyoruz ve müsait olan her gönüllümüz bu çalışmalara katılıyor.

"CAMİLERİMİZİ RAMAZAN'A HAZIRLAMAK, BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Gençlik lideri Taner Süler ise hafta boyunca tarihi camilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: