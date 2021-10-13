EDHO hayranları sıkı durun! Bu transfer 7. sezona damga vuracak

EDHO hayranları sıkı durun! Bu transfer 7. sezona damga vuracak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için geri sayım başlarken, transfer haberleri ise bitmiyor. EDHO ekibinin bir yıldız isimle daha anlaştığı ve 7. sezonda kadroda olacağı iddia edildi.

ATV ekranlarında 6 sezondur yayınlanan ve bu sene ATV'nin tanıtım çekimlerinde yer alan EDHO için geri sayım artık başladı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonuyla başlayacak.

Dizinin 26 Ekim'de ekranda olması beklenirken, bu sene yeni oyuncuların kadroya dahil olduğu belirtildi.

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; diziye katılan oyuncuların arasında Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi isimler yer alıyor.

Diziye dahil olan bu isimlerin, kaybedilen oyuncuların yerini doldurup doldurmayacağı merak ediliyor.

Seyirciler yeni sezona dair tanıtım ve fragman beklerken, dizi ekibi bir bombayı daha patlattı.

Bir ismin daha EDHO kadrosuna dahil olduğu iddia edilirken, söylenilen ismin gelmesi halinde dizinin reytinglerinin daha fazla artacağı konuşuluyor.

EDHO'NUN KADROSUNA KİM DAHİL OLDU?

Son olarak Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül'ün, EDHO'ya dahil olduğu iddia edildi.

Neslihan Atagül ve dizi ekibinden bu konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ortalıkta dolaşan iddialar seyirciyi heyecanlandırmaya yetti.

EDHO 7. SEZONDA NELER OLACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimleri henüz başlamadı. Dizinin yeni sezon çekimlerinin bu hafta başlayacağı, yeni sezonun ise 26 Ekim'de yayınlanacağı iddia edildi.

Dizinin yönetmen ve senaristinden konuya ilişki resmi bir açıklama gelmezken, ayrılacağı konuşulan Ozan Akbaba'nın diziye devam edeceği öğrenildi.