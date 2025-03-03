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Haber Merkezi

Türk sanat camiası büyük bir ferdini daha kaybetti.

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dilden dile dolaşan şarkıları ile müzik dünyasında müstesna bir yer edinen Akbayram'ın cenaze programı da beli oldu.

Akbayram, 4 Mart Salı günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

CENAZE VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Bunun yanında Akbayram'ın daha önce verdiği bir röportajla birlikte, cenaze vasiyeti de ortaya çıktı.

Akbayram, ortaya çıkan demecinde "Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler ister hiçbir şey yapmayarak gönderirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır." ifadelerini kullanıyor.

Merhum sanatçının bu eski röportajı sosyal medyaya yansırken çok sayıda yorum aldı.

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