Edirne Kakava Şenlikleri başladı! Turistler ciğercilerin önünde kuyruk oluşturdu Edirne, Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri için ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Şehre gelen turistler, ciğercilerimn önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AA

Edirne şu sıralar en reknli günlerini geçiriyor. Şehirde, Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri başladı.

Sarayiçi'nde yakılacak Kakava ateşi öncesi şehir turistlerle dolmaya başlarken, ciğerciler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Tava ciğer lokantalarının önünde yaşanan kuyruk, çekilen fotoğraf karelerine de yansıdı.

Şenlikler tava ciğere rağbeti artırdı

Şenlikler için Gebze'den gelen Aysel Göçoğlu, Edirne'de şenlikler nedeniyle her yerin yoğun olduğunu söyledi.

Edirne'ye gelmişken tava ciğerin tanıda bakmak istediklerini belirten Göçoğlu, "Her yer çok kalabalık. Tava ciğer sırası bize gelecek mi bilemiyorum." dedi.

İstanbul'dan gelen Menekşe Yıldız, kentteki tüm ciğercilerin yoğun olduğunu ifade etti.

Uzun süredir sırada beklediğini belirten Yıldız, "Çok sıra var bekliyoruz. Ciğer yedikten sonra Kakava'da neler yapılabilir onu öğreneceğim ondan sonra şenliğin içine atacağım kendimi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den gelen Semra Muhtaroğlu, Edirne'nin her yıl Kakava şenliklerinde yoğunluk yaşadığını anımsattı.

Uzun süre tava ciğer sırası beklediklerini belirten Muhtaroğlu, "Daha önce de gelmiştim, Edirne'nin Kakava şenlikleri ve tava ciğeri muhteşem. Herkese öneriyoruz Edirne'ye gelsinler." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Gülsüm Özcan ise yoğunluk nedeniyle tava ciğerin tadına bakamadığını ancak sabırla sırada beklediğini kaydetti.

Sokak araları, caddelerde eğlence devam ederken Kakava Şenlikleri Kakava ateşinin akşam saatlerinde yanmasıyla başlayacak.