Edirne Kakava Şenlikleri başladı! Turistler ciğercilerin önünde kuyruk oluşturdu
AA

şu sıralar en reknli günlerini geçiriyor. Şehirde, Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri başladı.

Sarayiçi'nde yakılacak Kakava ateşi öncesi şehir turistlerle dolmaya başlarken, ciğerciler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Tava ciğer lokantalarının önünde yaşanan kuyruk, çekilen karelerine de yansıdı.

Şenlikler tava ciğere rağbeti artırdı

Şenlikler için Gebze'den gelen Aysel Göçoğlu, Edirne'de şenlikler nedeniyle her yerin yoğun olduğunu söyledi.

Edirne'ye gelmişken tava ciğerin tanıda bakmak istediklerini belirten Göçoğlu, "Her yer çok kalabalık. Tava ciğer sırası bize gelecek mi bilemiyorum." dedi.

İstanbul'dan gelen Menekşe Yıldız, kentteki tüm ciğercilerin yoğun olduğunu ifade etti.

Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu #2

Uzun süredir sırada beklediğini belirten Yıldız, "Çok sıra var bekliyoruz. Ciğer yedikten sonra Kakava'da neler yapılabilir onu öğreneceğim ondan sonra şenliğin içine atacağım kendimi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den gelen Semra Muhtaroğlu, Edirne'nin her yıl Kakava şenliklerinde yoğunluk yaşadığını anımsattı.

Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu #3

Uzun süre tava ciğer sırası beklediklerini belirten Muhtaroğlu, "Daha önce de gelmiştim, Edirne'nin Kakava şenlikleri ve tava ciğeri muhteşem. Herkese öneriyoruz Edirne'ye gelsinler." diye konuştu.

Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu #4

Ankara'dan gelen Gülsüm Özcan ise yoğunluk nedeniyle tava ciğerin tadına bakamadığını ancak sabırla sırada beklediğini kaydetti.

Sokak araları, caddelerde eğlence devam ederken Kakava Şenlikleri Kakava ateşinin akşam saatlerinde yanmasıyla başlayacak.

Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu #5
Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu #6
Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu #7
Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu #8
Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu #9