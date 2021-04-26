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    Edirne’de 28 yaşındaki genç koronavirüsten öldü

    Edirne'nin Keşan ilçesinde, kasaplık yapan Ufuk Gündoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 11:52
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    Edirne’de 28 yaşındaki genç koronavirüsten öldü

    Edirne Keşan’da kasap 28 yaşındaki Ufuk Gündoğan’ın bir süre önce rahatsızlanınca gittiği Keşan Devlet Hastanesi’nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Evinde tedavisine başlanan Gündoğan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    KURTARILAMADI

    Gündoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk Gündoğan’ın cenazesi, bugün Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

    Edirne’de 28 yaşındaki genç koronavirüsten öldü #1

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