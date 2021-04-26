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- Edirne’de 28 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Edirne’de 28 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde, kasaplık yapan Ufuk Gündoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 26.04.2021 - 11:52
Edirne Keşan’da kasap 28 yaşındaki Ufuk Gündoğan’ın bir süre önce rahatsızlanınca gittiği Keşan Devlet Hastanesi’nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Evinde tedavisine başlanan Gündoğan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
KURTARILAMADI
Gündoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk Gündoğan’ın cenazesi, bugün Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.