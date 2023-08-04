Edirne'de 'kaçak göçmenler' tedirgin ediyor Son 14 günde 6 kaçak göçmenin gizlice bindikleri tırların dorsesinde havasızlıktan hayatını kaybetmesi üzerine, Avrupa'ya ihraç yükü götürmek için Edirne’ye gelen sürücüler, tır parklarında ve kuyruklarda diken üstünde bekliyor. Bazı firmalar, kaçak göçmen tehlikesine karşı güvenlik kamerası sistemi kuruyor.

DHA

Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan tırlara göçmenler gizlice biniyor.

Bu da araç şoförlerine büyük zorluk yaşatıyor.

Havasızlıktan ölüyorlar

Edirne'de son 14 günde gizlice bindikleri tırların dorselerinde 6 kaçak göçmen havasızlıktan hayatını kaybetti.

Bazı firmalar çareyi, araçlara güvenlik kamerası sistemi kurmakta buldu.

Sürücüler, aracın önü, arkası, dorse içi ve mühür kısmına kurulan kameralardan, şoför mahallindeki ekran aracılığıyla kaçak yolcu binişini takip edebiliyor.

Kamera sistem kuramayan tetikte bekliyor

Bu sisteme sahip olmayan araçlarda ise şoförler, mola sırasında diğer sürücülerle nöbetleşe uyuyup tetikte bekliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoför Cemil Binboğa, özellikle sınır kapılarına yakın tır parklarında bu gibi olayların çok yaşandığını söyledi.

Binboğa, “Özellikle halat kısımlarını ya da brandaları keserek veya yukarıdan çıkarak biniyorlar. Dingil aralarına, canı pahasına, öleceğini bile bile oralara biniyorlar. Çok tehlikeli bir durum. Çünkü bir kere brandayı kesip girdiği zaman bu sıcaklarda içeride havasız kalıp ölebiliyorlar.” dedi.

"Araçların arkasındaki mührü koparıp binebiliyorlar"

Şirketinin önlem amacıyla araca güvenlik kamerası sistemi kurduğunu belirten Binboğa, şöyle devam etti:

Sıra beklerken çok biniyorlar, o nedenle uyuyamıyoruz. Yeri geliyor, sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Şirketimiz de mesela kendince önlem aldı. Mesela benim şirket şu anda araçların genelini hem içten, hem de dıştan kamera sistemiyle döşedi. İçeriden de kamerası var, geriden de kamerası var. Araç içinden her şeyi görebiliyor ve izleyebiliyoruz. Kimsenin binmemesi için ilk baş halatlarımızı kontrol ediyoruz. Gerdirdiğiniz zaman birisinin girip girmediği belli oluyor. Brandaların sağına soluna bakıyoruz. Araçların arkasındaki mührü koparıp binebiliyorlar. O nedenle mühürlerini kontrol ediyoruz. Çünkü koparıp bindikten sonra mührü tekrar yapıştırabiliyorlar.

"Kilit vuruyoruz ama..."

Polonya'ya yük götüren Abdi Öztürk de özellikle yol üstündeki tır parklarında durmamaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Öztürk, şunları söyledi:

Durduğumuz parklarda artık çok dikkat ediyoruz çünkü brandayı kesip, bu sıcakta içine giriyorlar. Maalesef çoğu da hayatını kaybediyor. Kilit vuruyoruz ama bir yere kadar önlem oluyor. Diğer sürücü arkadaşlarla nöbetleşe kontrol ediyoruz artık. Çok mağdur oluyoruz. Özellikle yollarda, parklarda durmamaya gayret ediyoruz. Çünkü artık otobandaki parklarda da bindiriyorlar. Fark etmiyorsan zaten, en büyük sorun orada. Bunun yanında dorsenin üstünden yırtıp bindirebiliyorlar.

"Dorsenin tokalarını kestiklerini gördüm"

Tır şoförü Mehmet Özdabaç ise bir gece önce aracına girmek isteyen göçmenlerle karşılaştığını anlattı.

Özdabaç, şöyle konuştu:

Göçmenler yüzünden ne uyku düzenimiz kaldı ne huzurumuz kaldı. Dün akşam arabayı kontrol etmeye geldiğimde yanında 3-4 kişi vardı, şüphelendim ve yanlarına gittim. Beni görünce kaçtılar. Ben de hemen jandarmayı aradım, arabayı kontrol ettiğimde dorsenin tokalarını kestiklerini gördüm. Çok şükür yırtıp içine girememişler. Uyku düzenimiz yok açıkçası. 1 saat uyuyup sonra yine arabayı kontrol ediyoruz.

"Edirne'ye kadar artık hiç durmuyorum"

Edirne'ye gelene kadar yolda hiç durmadığını belirten Özdabaç, “Halatları kesip arasını iğneyle bağlıyorlar. Mesela yükü aldıktan sonra Edirne'ye kadar artık hiç durmuyorum. Ben Türkiye içinde hiçbir yerde durmamaya özen gösteriyorum.” diye konuştu.