Edirne'de kavurucu sıcaklara ara: Sağanakla serinlik geldi Edirne'de geçtiğimiz günlerde etkili olan 41 derecenin üzerine çıkan kavurucu sıcakların yerini yağmura bırakması Edirnelilere rahat bir nefes aldırdı.

İHA

Edirne'de kavurucu sıcakların etkili olmasıyla termometrelerin 41 dereceyi göstermesi zor anlar yaşatmıştı.

Şehre gelen sağanak rahat bir nefes aldırdı.

Sıcaklık yarı yarıya düştü

Yağışlı havanın etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklar 23 dereceye kadar düştü.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle bunalan vatandaşlar, öğle saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte rahat bir nefes aldı. Gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından hafif şekilde başlayan ve etkisini artıran yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Avlu ve saçak altlarına sığındılar

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar gelen serin hava nedeniyle rahatlarken, sürücüler ve hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı. Yağmur sırasında alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlar, korunmak için çareler aradı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin altı, cami avlusu ve tarihi çarşılara sığındı.

Çarşaflar ile kendilerini yağmurdan korumaya çalıştılar

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için tarihi çarşılara sığınırken, yolda yürüyen başka bir aile ise çarşafı kafalarına geçirerek gitmeyi tercih etti. Nemli ve sıcak havaya rağmen yağan yağmur kısa süreliğine de olsa havayı serinletti.

Yağışın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.