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Edirne'de oltasına takılan dev balığı bebek gibi salladı

Edirne'de oltasına takılan dev balığı bebek gibi salladı Havsa ilçesinde balık avına çıkan amatör balıkçı İdris Özocak'ın oltasına takılan dev balığı bacaklarının üstünde bebek gibi salladığı anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.