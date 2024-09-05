DHA
Edirne'de balık avına çıkan amatör balıkçının görüntüleri büyük ilgi gördü.
Havsa’da bir gölete giden amatör balıkçı İdris Özocak’ın balık avı, oltasına takılan balıkla şenlendi.
16 KİLOLUK DEV BALIK YAKALADI
Özocak'ın gölete attığı oltaya 16 kilogram ağırlığında sazan balığı takıldı.
Balığı kıyıya çıkarttığında büyük mutluluk yaşadığını belirten Özocak, bu büyüklükteki bir balığı ilk kez yakaladığını söyledi.
BALIĞI BEBEK GİBİ SALLADI
Özocak, yaşadığı mutluluğu espri amacıyla dev balığı bebek gibi bacaklarına yatırıp sallayarak gösterdi.
İdris Özocak’ın sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldıHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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