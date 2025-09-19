Edirne’nin 53 yıllık elektrik ustası: Günde 12 saat çalışarak yılın ahisi seçildi

Edirne'de mest eden bir yaşam öyküsü...

Ülke genelinde bu yıl 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanacak 38’inci Ahilik Haftası kapsamında Edirne’de yılın ahisi, elektrik ustası Feridun (73) seçildi.

Kemallarlı ile birlikte yılın kalfası Edirne Mesleki ve Çıraklık Eğitim Merkezi 4'üncü sınıf aşçılık öğrencisi Duha Akan, yılın çırağıysa, mobilya doğrama öğrencisi Hüseyin Can Esen oldu.

Hafta kutlamaları öncesi Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanvekili Selçuk Gül, yılın kalfası Duha Akan ve yılın çırağı Hüseyin Can Esen, yılın ahisi Kemallarlı’yı dükkanında ziyaret etti.

"1972’DE DÜKKAN AÇTIK"

Ziyarette konuşan yılın Ahisi Kemallarlı, 1972 yılından bu yana mesleğin içerisinde olduğunu belirterek, “1972 yılında Çilingirler Çarşısı’nda, okulu bitirdikten 1 yıl sonra dükkan açtık. Elektrik tesisatı ve elektrik malzemesi üzerineydi. Bu işe devam ettim.

O arada köylere, sanayide, şehir içerisinde elektrik tesisatı yapıyordum. 1990’dan sonra elektrikli aletlerin tamirine başladım. O zaman daha azdı, şimdi çeşit çoğaldı ve halen mesleği devam ettiriyorum.” dedi.

"GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞIYORUM"

Meslekte toplamda 53 yılı geride bıraktığını, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen Kemallarlı, "Toplamda 53 yıl oluyor meslekte. Bu 53 yıl nasıl geçti anlayamadım açıkçası ve halen devam ediyorum.

Sabah 10.00’da işe geliyorum, akşam 9’a, 10’a kadar dükkanda kalıyorum. Günde halen 12 saat çalışıyorum. Ahi seçildiğimi öğrendiğimde şaşırdım, beklemiyordum." diye konuştu.

"AMACIMIZ AHİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK"

EDESOB Başkanvekili Selçuk Gül de, amaçlarının ahilik bilincini geliştirmek olduğunu söyleyerek, "Bu yıl Ahilik Haftası’nın 38’incisini kutlayacağız. 22 ve 28 Eylül tarihleri arasında yapacağımız etkinlikler kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte ahilik bilincinin hatırlatılması ve geliştirilmesini sağlamaya çalışacağız.

Şu an dükkanında bulunduğumuz Feridun Ustamız, kutlama komitesi tarafından yılın ahisi seçildi. Kendisini tebrik ediyorum aşçılık alanında Duha Akan kalfamız, mobilya ve iç mekan tasarımı alanında Hüseyin Can Esen kardeşimiz yılın çırağı olarak seçildi. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.