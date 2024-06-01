Kültür mirası olan ayrıca turizm sektörü için büyük önem arz eden tarihi kalıntılar kimi zaman hoyratça kullanılabiliyor.
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti’nde buna örnek olacak bir olay meydana geldi.
Binlerce yıllık kalıntının üzerine çıktı
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nde akşam saatlerinde antik kente gelen genç bir kız, tarihi kalıntıların üzerine çıktı.
Dans figürlerini andıran hareketler yaptığı görülen ve poz veren genç kızın bu hareketi çevreden de tepki çekti.
O sırada bir vatandaş, “Buraya çıkıyorsunuz, yasak değil mi?” diye tepki gösterdi.
O anlar kamerada
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik görevlerinin her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentte bu duruma müdahale etmemesi sosyal medyada da çok konuşuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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