Ege’de sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerine çıktı. Aydın'da termometreler 42, İzmir, Muğla ve Manisa'da 41, Çanakkale ve Balıkesir'de 40 dereceyi gösterdi. Bodrum’da şezlonglar boş kalırken; deniz serinlemek isteyenlerle doldu.

DHA

Türkiye, sıcaktan kavruluyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden duyurusunu yaptığı Ege Bölgesi'nde de sıcaklık mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerine çıktı.

Bugün İzmir'de sıcaklık 42 dereceyi aştı.

İç kesimlerde ise termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcaklık

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir kent merkezinde temmuz ayı sıcaklık rekorunun 9 Mart 2000'de ölçülen 42,6 derece olduğunu hatırlatıp, o rekorun bugün kırılabileceğini duyurdu.

İzmirlilerin buluşma noktalarından olan Alsancak Kordon Boyu ve Konak Meydanı da, boş kaldı.

Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgelere sığındı.

Termometreler 40'ı geçti

Aydın'da termometreler 42, Manisa ve Muğla'da 41, Çanakkale ve Balıkesir'de ise 40 dereceyi gösterdi.

Manisa, Aydın ve Çanakkale'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmadı.

Kimse kent meydanları, çocuk parkları, cadde ve sokaklara gitmedi.

Sahil kesimleri ise tam aksine serinlemek isteyenlerle doldu.

"Bu sıcakta çok zor ama ne yapalım ekmek parası"

İzmir Kordon’a balık tutmak için gelen Mustafa Demiray, “Balık aşkına bu sıcağı çekiyoruz. Oltalarımızdan biraz uzağız. Ağacın altındayız. Yine de umut bitmez. Herkes evde kalsın. Siz siz olun klimayı açın bizim gibi delirmeyin” derken, Konak Meydanı'nda çiçek satan Fadime Erdağ da “Bu sıcakta çok zor ama ne yapalım ekmek parası. Gölge yerlere kaçmaya çalışıyoruz. Şapkayla korunmaya çalışıyoruz. Başımıza da su döküyoruz.” şeklinde konuştu.

Sıcaktan bunalan 59 yaşındaki Hüseyin Kavak ise, “Havalar çok sıcak. Yaşım da var.” diye konuştu.

Bodrum'da denize girip, serinlediler

Turizm cenneti Bodrum, güneşli ve sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Başta Gümbet olmak üzere Bitez, Kumbahçe, Ortakent ve Yalıkavak gibi noktalarda yoğunluk yaşandı.

Plajlarda şezlonglar boş kalırken, deniz serinlemek isteyen turistlerle dolup taştı.

Öte yandan, sokak köpeklerinin de denize girdiği ve şezlong şemsiyesi altında durduğu görüldü.

Sıcakta çalışanlar da vardı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaymakamlık, dün yaptığı duyuru ile ilçedeki tüm kamu kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerin tümünü izne çıkardı.

Aydın'ın Germencik Belediyesi ise sıcak hava nedeniyle öğleden sonra sahada çalışmakta olan personellerine yarım gün izin verdi.

Üzüm kesim sezonunun başladığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sıcağa rağmen çalışmak zorunda kalan işçiler, güneşten korunmak için başlarına poşu sarıp, şapka giydi, yanlarına ise bol su aldı.

İş bitmeden bağdan çıkamayanlar...

Sıcaktan bunalan işçiler, zaman zaman serinlemek için başlarından aşağıya su dökerek ya da şapkalarını ıslatıp, takarak serinlemeye çalıştı.

Üzüm kesim işçisi Raziye Kızıltepe de, “Her gün saat 03.00'te kalkıyoruz, en geç saat 05.30-06.00’da havanın aydınlanmasıyla birlikte işbaşı yapıyoruz. Havalar çok sıcak ama iş bitmeden bağdan çıkamıyoruz. Bugün yılın en sıcak günüymüş ama yapacak bir şey yok. Ekmek paramızı çıkarmak için çalışmak zorundayız. Bunaldığımızda suyla serinliyoruz.” dedi.