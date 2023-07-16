Elazığ'da serinlemek isteyenlerin adresi Buzluk Mağarası eksi 10 derecelerde oluyor Scaklık rekorunun kırıldığı son günlerce rota arayışındaki vatandaşlar Elazığ'da serinlemenin durağı olan ve eksi 10 derecesiyle dikkat çeken Buzluk Mağarası'na yoğun ilgi gösteriyor.

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İHA

Türkiye kavurcu sıcaklarla mücadele ediyor...

Yurdun birçok noktasında hava sıcaklığı 40 dereceleri aştı.

Vatandaşlar serinlemek için yeni mekan arayışına girdi.

Elazığ'da kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların ilgisini çekiyor.

Eksi 10 derecenin altında

Sıcaklığın gün içerisinde 38 dereceyi aştığı Elazığ'da vatandaşlar eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor.

Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.

Vatandaşlar soğuğa dayanamıyor

Sıcaklık rekorunun kırıldığı bu günlerde serinlemek için mağarayı ziyaret edip, mağaranın içine giren vatandaşlar ise kısa sürede etkisini gösteren dondurucu soğuğa dayanamıyor.

"Bildiğin insan donuyor"

Yaz aylarının ilk durağı olan Buzluk Mağarası'na gelen vatandaşlardan Menderes Tubay, şu ifadeleri kullandı:

Buraya gezme amaçlı geldik. Şu an buzluk mağarasındayız. Mağaranın içine kadar indik. Dışarıda hava sıcaklığı 40-45 dereceyken, burası bayağı bir soğuk hatta bildiğin insan donuyor.



Burada uzun bir süre kalırsak üşüyeceğiz. Buraya gelen giden oluyor ve yoğunluk var. Ben en son Harput’ta öğrenciyken gelmiştim.



O zaman şartlar biraz kötüydü ama şuan belediye her türlü imkanı sağlamış ve yollar güzel. Arabası ya da imkanı olan herkesi buraya davet ediyorum. Serinlemek, gelip görmek isteyenleri davet ediyoruz.

"Donacak dereceye geliyorsun"

Mağaranın serinlettiğini dile getiren ziyaretçilerden Cebrail Özger, şöyle dedi:

Gezmeye geldik ve burası dışarıya göre bayağı serin. Burası aşağıya indikçe daha da serinleşiyor, donacak dereceye geliyorsun. Buralar Elazığ’ın görülecek ve gezilecek yerleridir.

"Havalar sıcak ama burası serin"

Ziyaretçilerden Muharrem Yavuz ise, şunları ifade etti: