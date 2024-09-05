Elazığ'da sıcak havadan bunalan yılanlar apartmanlara giriyor

Elazığ'da yılan alarmı..
Sıcak havalarla birlikte sayıları gün geçtikçe artan yılanlar, son dönemlerde apartmanlara kadar girerek vatandaşları tedirgin ediyor.
YILANLAR APARTMANLARA GİRİYOR
Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülen yılanlar, kent merkezine kadar geldi.
Yılanlar özellikle serinlemek için apartmanları tercih ediyor.
"15 GÜN SONRA GÖRÜNMEYECEKLER, KIŞ UYKUSUNA YATACAKLAR"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, yılanların 15 gün sonra görünmeyeceğini söyledi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Yılanlar aşırı sıcaklardan dolayı artık serin yer olarak apartman ve binalara girmeyi seçiyorlar. Sıcaklardan bunaldıkları için insanların yaşam alanlarına kadar giriyorlar. Bu durum fazla sürmez. Yaklaşık 15 gün sonra artık yılanlar görünmeyecektir. Havalar serinledikten sonra toprağın altına çekilerek kış uykusuna yatacaklar.
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