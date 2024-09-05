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Elazığ'da sıcak havadan bunalan yılanlar apartmanlara giriyor

Elazığ'da sıcak havadan bunalan yılanlar apartmanlara giriyor Elazığ'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının arttı. Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülen yılanlar, şimdilerde ise apartman ve evlerin içine kadar girmeye başladı.