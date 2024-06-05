Enginarı böyle saklayın, erimeyi de bozulmayı da unutup aylarca taze kalışını izleyin… Her yiyeceği saklama koşulları birbirinden farklıdır. Hal böyle iken özellikle de erken bozulan besinler arasında yer alan enginarı saklarken uygulayacağınız bu yöntem sayesinde bozulmaya da erimeye de son vereceksiniz.

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Kolay bozulan besinler arasında yer alan enginar doğru saklanma koşulları sağlandığında uzun süre taze kalabilen yiyecekler arasındadır.

Her yiyecekte olduğu gibi enginarı saklamak için de uygulamanız gereken yöntemler bulunur. Bahsedeceğimiz bu yöntemi uyguladığınızda enginarlarınızı erimeden aylarca taze tutabileceksiniz.

Sağlığınız açısından bu denli faydalı olan enginarı saklayacağınız bu yöntem sayesinde erimeden bozulmadan uzun süre taze enginarları garantileyin.

3 dakikada aylarca saklamaya hazır…

Enginarları doğru saklama koşullarında muhafaza ettiğinizde aylarca taze saklayabilmeniz mümkün oluyor. Bu yöntem için ihtiyacınız ise limon, tuz ve limon tuzu.

Söz konusu olan yöntemde enginarlarınızı kaynar suyun içine atarak 3 dakika boyunca kaynatın. Kaynama süresinin sonunda enginarları süzerek bir kavanozun içerisine alın ve yarım limon, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı limon tuzunu karıştırarak kavanozdaki enginarların üzerine dökün.

Sosu ilave etmenizin ardından kavanoza enginarların üzerini geçecek kadar su ilave edin ve kapağını sıkıca kapatın. Kavanozunu ters çevirerek su dolu tencereye koyarak 1 saat kaynatın. Bu işlemin ardından enginarlarınız bozulmadan aylarca saklanmaya hazır olacak.