Erciyes'in zirvesinde arama kurtarma eğitimi
İHA

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, 12-14 Eylül tarihleri arasında Kayseri'nin Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen tırmanış ve kamp eğitimine katıldı.

Eğitim, AFAD Başkanlığı'nın Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve fiziki dayanıklılığı artırma, kişisel güvenliği sağlama ve dinamik tehlikelere karşı hazırlıklı olma amacını taşıdı.

ERCİYES ZİRVESİNDE DAYANIKLILIK TESTİ

Sakarya'dan katılan 5 kişilik Dağda Arama Kurtarma (DAK) ekibi, Erciyes'in zirvesine tırmanarak, arama kurtarma operasyonlarındaki dayanıklılıklarını ve etkinliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

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Bu eğitimle, personelin muhtemel afet bölgelerinde daha etkili ve yetkin bir şekilde görev yapması sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör