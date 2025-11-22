Erzincan Ovası "Pamuk Denizi"ne döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan, etkili olan yoğun sis nedeniyle kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Keşiş Dağları’ndan drone ile kaydedilen görüntüler, sis bulutlarının arasından beliren şehir silüetiyle büyüleyici bir atmosfer oluşturdu.

OVAYI PAMUK ÖRTÜ GİBİ SARDI

Yüksek noktalardan bakıldığında sisin, ovayı pamuk bir örtü gibi sardığı, bazı bölgelerde ise arazilerin sisin üzerinde ada görünümü aldığı görüldü

Doğa fotoğrafçıları ve doğaseverlerin ilgisini çeken manzara, kısa sürede büyük beğeni topladı.

VATANDAŞLAR BÜYÜLENDİ

Kış aylarında sıkça görülen sis oluşumunun bu kez etkileyici bir görsel şölen sunduğunu belirten vatandaşlar, Erzincan’ın doğal güzelliklerinin her mevsim kendini farklı bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Şehir merkezinin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun sis, bölgenin kış atmosferine ayrı bir renk kattı.