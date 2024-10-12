Erzincan'da kadın polisler, şehit meslektaşları için fidan dikti

İHA
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına fidan diktiler.
ŞEHİTLERE DUA EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyetin farklı birimlerinden katılan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına Erzincan Polis Şehitleri Hatıra Ormanında fidan diktiler.
Fidan dikiminin ardından şehitler dualarla yad edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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