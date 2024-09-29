Erzincan'da patates hasadı için kollar sıvandı Çayırlı ilçesinde tarlalarda patates toplayan işçilerin zorlu mesaisi kameralara yansıdı.

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İHA

Türkiye'nin patates ihtiyacının karşılanmasında önemli bir role sahip olan Erzincan'da, hasat zamanı başladı.

Nisan ve mayıs aylarında Çayırlı ilçesine toprakla buluşan patatesler, toplanıyor.

EVLERİNİ BIRAKIP TARLALARDA ÇALIŞIYORLAR

Günlüğü 600 lira olan patates toplama işçileri, evlerini geride bırakıp gittikleri tarlalarda kovalarla patates topluyor.

Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor.

Üretici Mustafa Bahadır, tarladan sofralara getirilen patateste bu sezon hasadın başladığını belirtti.

"ÇAYIRLI PATATESİYLE MEŞHURDUR"

Bahadır, “Erzincan’da buğdaydan sonra alternatif olan patates ve pancar hasadı da başladı Çayırlı’da. Bugün itibariyle patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli.

Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)