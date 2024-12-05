İHA
Soğuk hava Türkiye'yi etkisi altına aldı.
Geceleri hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Erzincan kent merkezinde de soğuk hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
DERELER BUZ TUTTU
Soğuk nedeniyle kentte dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu, uzunca buz sarkıtları oluştu. Buzla kaplanan dereler vatandaşlara seyirlik manzara oluşturdu.
Fotoğraf tutkunları bu manzaraları çekmek için deklanşöre bastı.
Erzincan merkez Işıkpınar mahallesinden geçen Vasgit deresi buz tutan haliyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi. Buz tutan dere drone'la havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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